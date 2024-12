Malore Bove, striscione fuori dall’ospedale: “Forza Edoardo, Firenze è con te”

Tutto il mondo del calcio (e non solo) è vicino a Edoardo Bove dopo il malore accusato in campo durante Fiorentina-Inter. Il giocatore, trasportato immediatamente all’ospedale di Cariggi, è fortunatamente cosciente e dai primi accertamenti sono esclusi danni acuti. Tuttavia il centrocampista classe 2002 si ritrova in terapia intensiva e le sue condizioni verranno valutate nelle prossime 24 ore. Nel frattempo i tifosi della Curva Fiesole hanno esposto uno striscione fuori dall’ospedale per mostrare vicinanza al proprio giocatore: “Forza Edoardo, Firenze è con te”.

Continue Reading