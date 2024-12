Malore Bove, il centrocampista resta in terapia intensiva: nuovi esami nelle prossime ore

Arrivano importanti novità su Edoardo Bove. Come riportato da Gianluca Di Marzio, il centrocampista della Fiorentina, rimane sotto osservazione nel reparto di terapia intensiva cardiologica all’ospedale Careggi di Firenze. Dopo il malore accusato durante la partita contro l’Inter, il giovane calciatore ha trascorso una notte tranquilla, in attesa di nuovi controlli.

Nelle prossime ore sono previsti ulteriori esami accurati, ma per il momento non è previsto un nuovo bollettino medico. Bove, è in netto miglioramento, resta comunque ricoverato in terapia intensiva cardiologica.