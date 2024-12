Fiorentina, il dg Ferrari: «Bove uscito dalla terapia intensiva, ha già cambiato il reparto»

Il direttore generale della Fiorentina, Alessandro Ferrari, ha parlato ai microfoni di Mediaset nel prepartita dell’ottavo di finale di Coppa Italia contro l’Empoli, soffermandosi anche sulle condizioni di Edoardo Bove:

«Sta recuperando, siamo contenti. Bisogna avere un po’ di pazienza e un po’ di rispetto per lui, ma il ragazzo sta bene e ha già cambiato anche il reparto in cui è ricoverato. Situazione sotto controllo. E’ in un reparto chiamato Utic, sotto rispetto a quella che è la terapia intensiva. Tornare subito al Franchi Sarà importante per i ragazzi, per l’affetto che c’è in questo gruppo, per i tifosi e per le tante testimonianze che abbiamo ricevuto in questi giorni e che sono state tutte eccezionali».