Malore Barone: rianimazione avvenuta in albergo. La moglie raggiunge l’ospedale

Sono ore di ansia e di attesa per quanto riguarda le condizioni di Joe Barone, colpito da un malore improvviso nella giornata di oggi. Come riporta Sara Meini, inviata del TGR Toscana, l’episodio sarebbe avvenuto nell’albero in cui la Fiorentina era in ritiro in vista della sfida di oggi contro la Fiorentina, poi rinviata. Dopo la rianimazione, Barone è stato subito portato all’ospedale San Raffaele di Milano ma in condizioni comunque critiche. Presente anche la moglie Camilla.

#Fiorentina, arrivata al San Raffaele di #Milano, Camilla, moglie di Joe #Barone. Il dg ha avvertito il malore dopo pranzo, è stato subito rianimato nell’albergo a Bergamo, ma è arrivato in condizioni difficilissime in ospedale, dove si trova in rianimazione. @TgrRaiToscana pic.twitter.com/lXgLwzg7GO — Sara Meini (@SaraMeini) March 17, 2024