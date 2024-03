Panchina Milan, torna l’eroe della Champions | I tifosi non possono crederci: fulmine a ciel sereno per Pioli

Il club rossonero ha deciso ormai chi siederà sulla panchina il prossimo anno, e il ritorno a Milanello di una vecchia conoscenza rossonera pare ormai sempre più vicino.

I risultati non buoni ottenuti in questa stagione hanno messo a rischio diverse volte la posizione di Stefano Pioli sulla panchina milanista.

Le voci riguardanti un suo addio a giugno infatti sono parecchie, ma nelle ultime ore sembrano aver trovato un assist importante, che riguarda proprio quello che sarà il nuovo allenatore rossonero.

Una vecchia conoscenza del Diavolo, grande eroe della coppa dalle grandi orecchie, infatti è pronto a tornare alla guida del Milan dopo diversi anni, lasciando la piazza senza parole.

Ecco chi torna al Milan

Un secondo matrimonio tra Carlo Ancelotti e il Milan è l’ipotesi che sta prendendo sempre più piede dalle parti di Milanello. Questo scenario infatti ad oggi non è totalmente campato in aria, ma avrebbe delle ragioni ben precise. Del fatto che il Diavolo è intenzionato a cambiare allenatore si è già ampiamente parlato.

Dal lato di Ancelotti però si sta facendo avanti questa possibilità a causa dei suoi problemi con il fisco spagnolo. L’attuale tecnico del Real infatti nei giorni scorsi è stato accusato dalla Procura di Madrid per aver evaso oltre un milione di euro alcuni anni fa, nel corso della sua prima esperienza madrilena, venendo condannato a 4 anni e 9 mesi di reclusione. Una pena dunque molto pesante da scontare per lui, che a quanto pare avrebbe pensato addirittura a lasciare la Capitale spagnola in modo da non correre rischi.

Ancelotti-Milan, un amore indissolubile pronto a sbocciare di nuovo

Qualora il tecnico di Reggiolo decidesse di lasciare realmente la panchina dei Galacticos, l’ipotesi di un’ultima avventura nella sua carriera sulla panchina del Milan non è proprio delle più improbabili, considerando il fatto che Carletto ha allenato i rossoneri in passato con grandi risultati.

Ancelotti infatti è rimasto alla guida del Diavolo per quasi otto anni, e nel club rossonero ha conquistato praticamente di tutto, tra cui soprattutto due Champions League (anche quella indimenticabile nel derby tutto italiano contro la Juve). Chissà dunque se un suo ritorno a Milano non possa riportare la coppa dalle grandi orecchie proprio dalle parti di Milanello dopo l’ultima del 2007, quando, indovinate un po’, alla guida del club c’era proprio lui.