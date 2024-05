La bomboletta spray come riportato da calcioefinanza.it, secondo la Corte federale di giustizia brasiliana, costerà parecchio alla FIFA. L’inventore Heine Allemagne, dopo sette anni di lunghe battaglie in tribunale, ha vinto la causa contro la FIFA che è ora condannata a pagare Allemagne.

La FIFA ha utilizzato per la prima volta l’invenzione durante il Mondiale per Club del 2013, e poi al Mondiale un anno dopo. Aveva promesso 40 milioni di dollari per acquisire tutti i diritti sullo spray. Solo che dopo, la Federcalcio internazionale, si tirò indietro e continuò a commercializzare lo spray in tutto il mondo senza il consenso di Heine. La Corte Federale brasiliana ha quindi stabilito che la FIFA ha impedito ad Heine la possibilità di trarre profitto dal suo prodotto.