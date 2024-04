Malgrati presenta Lecco-Reggiana: «La retrocessione non dipende solo da noi, dobbiamo dare il massimo»

L’allenatore del Lecco Andrea Malgrati, ha parlato in conferenza stampa in vista della gara contro la Reggiana.

Ecco le sue parole:

«C’è solo da vincere anche se la retrocessione non dipende solo da noi. Spesso si dice che non si ha nulla da perdere, ma non è così perché si entra in campo sempre per dare il massimo. La Serie B poi è un campionato difficilissimo, ogni partita è a sé e l’abbiamo visto sulla nostra pelle. Non conta il passato recente, ma solo la gara di domani dove sappiamo di dover vincere. L’infortunio del nostro portiere è importante e le tempistiche saranno lunghe, sappiamo quello che può darci Riccardo (Melgrati NdR) e non ci sono problemi. Salcedo ha un talento incredibile, ma non tutti i giocatori sono uguali. Non sono in grado di entrare nelle sue corde, non riesce a esprimersi al meglio, è un giovane che viene guardato dagli altri giocatori in campo e da lui mi aspetto molto, molto di più, oltre a una reazione. A lui e Ierardi ho detto che sono giocatori importanti, ma lo devono dimostrare ogni giorno. Oggi ho visto una situazione migliore, sotto la cenere c’è della brace e provo ad accendere il fuoco».