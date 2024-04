Perinetti: «Pohjanpalo? In B giocatore illegale»

L’ex ds del Palermo, Giorgio Perinetti, ha parlato ai microfoni di “Bresciaingol” rilasciando le seguenti parole:

«È una gara tra due squadre in salute. Il Brescia ha preso consapevolezza e grande equilibrio. Maran è riuscito ad ottenere questo e nel frattempo sono maturati dei giovani importanti. Il Brescia si presenta a Venezia con tutte le credenziali per far bene, poi il risultato in B è tutto da vedere: rientra Pohjanpalo, che in serie B è un giocatore illegale, dunque le difficoltà ci sono. Però è una partita aperta a qualsiasi risultato».