«I dati ci dicono che siamo passati da 6 milioni di spettatori a 3 milioni e mezzo. Mancano ancora 7 giornate, non so cosa succederà. Se uno fa un sondaggio penso che il calcio così appassiona molto meno gli italiani, ma al tempo stesso penso che è la soluzione di gran lunga migliore di quelle che erano sul tavolo. Si è dovuto fare di necessità virtù. Per mesi ci hanno abituati ed educati a rispettare l’opinione del Comitato tecnico scientifico, vista da fuori ci sono cose che magari si fa fatica a capire. Così come alcune ordinanze regionali che sono difformi a quelle statali. Certo, l’auspicio è quello di riportare presto la gente negli stadi, rispettando le prescrizioni di quella che è l’evoluzione di tutta questa vicenda che ci auguriamo sia positiva». Queste le parole, riportate dall’agenzia di stampa “ANSA”, di Giovanni Malagò, presidente del CONI, che ha parlato della situazione del calcio senza tifosi negli stadi, a margine della presentazione degli Educamp 2020 al centro di preparazione olimpica ‘Giulio Onesti’ di Roma.