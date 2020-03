«Mercoledì ci sarà l’assemblea di Lega e dovrà essere trovata una soluzione. Già negli anni precedenti ci sono stati problemi per una giornata, credo che si debba procrastinare tutto il calendario per non far pensare a nessuno che il campionato possa essere falsato. Sono dell’idea che si debba recuperare le partite del weekend che ci siamo appena lasciati alle spalle. Juventus – Inter? Credo che lunedì 9 possa essere la data giusta per la gara». Queste le parole del presidente del Coni, Giovanni Malagò, rilasciate ai microfoni di “Radio Anch’io Sport” in merito al possibile recupero delle partite di Serie A.