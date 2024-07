Mail arrivata nel cuore della notte: “Rescissione del contratto” | Vuole la Serie A a tutti i costi

L’email che ha sconvolto la società, poi la rescissione: il giocatore si libera e vuole andare a tutti i costi in Serie A.

Un caso controverso di cessione. Con il contratto in scadenza nel 2025, il giocatore ha infatti deciso di rivolgersi al suo entourage per rescindere il contratto con il club, questo all’insaputa della società che una volta scoperto tutto ha deciso di prendere in mano la situazione.

Una rottura incolmabile tra club e giocatore, che se non si dovesse risanare vorrebbe dire addio anticipato dal club. Il difensore, di grande esperienza internazionale, ha ormai comunicato la voglia di lasciare la squadra, e adesso potrebbe ascoltare altre offerte in arrivo anche dalla Serie A.

Prima però ci sarà da risolvere le controversie legali su cui il club ha promesso di indagare. Sì, perché il giocatore ha deciso di rescindere il contratto unilateralmente, ma la società detentrice del cartellino non sembra essere d’accordo: ecco cosa è successo nello scambio di mail.

Azioni legali contro il giocatore: il club promette battaglia

Stiamo parlando di Meunier, ex PSG e Dortmund, il quale con una email arrivata in società nelle score ore, ha comunicato a pochi minuti dalla fine del contratto la sua rescissione dal Trabzonspor. Il club turco non l’ha ovviamente presa bene, e ha promesso azioni legali al giocatore ma anche al prossimo club che lo accoglierà.

Ecco il comunicato del Trabzospor, in riferimento all’accaduto: “Nell’accordo che abbiamo fatto con Meunier era specificato che, se si fosse trasferito in un club di una città vicina al luogo in cui vive la famiglia, lo avremmo lasciato andare. Ieri sera, cinque minuti prima della scadenza dell’accordo, Meunier ci ha inviato una mail. Ci ha informato di aver risolto unilateralmente il suo contratto alle 23:55“. Il club ha fatto sapere di avere assunto degli avvocati per il caso. Intanto la Serie A potrebbe abbracciare il giocatore.

Meunier, colpo a zero in Serie A

Considerando l’Italia come un Paese vicino alla famiglia, il giocatore potrebbe dunque decidere di approdare in Serie A dove gli estimatori certo non mancano. Sono tante le squadre in cerca di un difensore centrale di grande esperienza – basti pensare all’interessamento di mezza Serie A per Hummels -.

Su tutte, vista la necessità di sostituire Smalling, ci sarebbe la Roma. I giallorossi infatti non sono nuovi a colpi del genere e Munier potrebbe soddisfare i requisiti di De Rossi, portare esperienza e qualità all’interno di una squadra da rivitalizzare. Un’operazione che potrebbe solamente essere frenata dalle azioni legali del Trabzonspor, il quale ha con il suo comunicato promesso un’azione legale nei confortino del prossimo club del belga.