«Non so più quanti rigori ci hanno dato contro nel girone di ritorno soprattutto contro le grandi piazze. Il 23 ci sarà un incontro con gli arbitri: non è possibile aver avuto un rigore contro Bari, Ternana, Casertana, Catania, Catanzaro… Qualsiasi tipo di fallo anche dubbio non ci viene dato ma agli altri viene concesso. Mi spiace ci sia questa sorta di sudditanza psicologica dei direttori di gara nei confronti delle grandi piazze».

Queste le parole del presidente della Virtus Francavilla, Alessandro Magrì, rilasciate ai microfoni di “Tuttocalciopuglia.com” in merito agli errori arbitrali subiti contro dalla squadra pugliese.