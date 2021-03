Schock in casa Lazio, per il caso tamponi la procura della Figc è pronta a chiedere 6 punti di penalizzazione per i biancocelesti.

Secondo quanto riporta “Il Messaggero”, il Procuratore Federale della Figc, Giuseppe Chinè, non è disposto a fare sconti. L’udienza al Tribunale Federale sarà il 26 marzo.