Il presidente della Virtus Francavilla, Antonio Magrì, intervistato dal “Quotidiano di Puglia”, non ha nascosto una certa preoccupazione per la sua squadra:

«Purtroppo il bel gioco che la squadra esprime non ci sta dando punti. Preferirei vincere le partite giocando male o non meritando, questo è un campionato difficile e non voglio ritrovarmi a dover sempre inseguire perché potrebbe diventare pericoloso. Il problema è che subiamo troppe reti e ci troviamo spesso a dover rincorrere, soffriamo terribilmente sulle palle inattive e facciamo troppi errori individuali dietro».





Gennaio è alle porte e Magrì prevede interventi sul mercato: «Sicuramente rafforzeremo la rosa e faremo uscire chi, al momento, non sta meritando di rimanere con noi. Comunque è presto per fare certi discorsi, ci sono ancora diverse partite da giocare che potrebbero modificare gli scenari».