Intervenuto ai microfoni di “Radio Marte”, Christian Maggio, esterno del Benevento, ha parlato della possibile ripresa del campionato di serie B: «Il nostro presidente, come tanti, ha investito dei soldi e si spera che il campionato venga finito, non sta a me dire in che modo. Sicuramente il campionato va concluso, anche per creare una sorta di preparazione per l’anno prossimo. Ne ho sentite tante in questi giorni, tra playoff e playout, ma personalmente mi sembra una cosa un po’ assurda».