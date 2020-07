Brutta storia quella che racconta “TgCom24” che vede coinvolto un 77enne. Il pensionato Roberto Virgini che, ricoverato per unʼaltra malattia quando ha contratto il Covid all’ospedale di Macerata. Un paio di mutande affisse davanti alla finestra di casa e la scritta: “Ci sono rimaste solo queste”. E’ la particolare protesta del 77enne che oltra al danno subisce anche la beffa e dovrà versare all’azienda locale circa 2mila euro per la degenza dal 22 marzo al 6 maggio, che si è protratta proprio in seguito al contagio. Queste alcune sue parole: Mi avevano assicurato -che per i malati Covid non sarebbe scattato il pagamento per i giorni in più di ricovero ma che si sarebbe applicata una specie di sanatoria. Poi, ecco invece la sorpresa – attacca Virgini -. mi è arrivata la prima fattura. Io non ritengo giusto pagarla, avendo preso l’ infezione da Covid-19 all’ interno dell’ ospedale dove sono rimasto intrappolato. Come potevo far rientro a casa? Avrei infettato mia moglie e mio figlio”.