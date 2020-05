«In America sono morte 98mila persone, cioè meno di mille al giorno, questa è una malattia che uccide un po’ di gente ma non è una cosa drammatica. In tutti gli Stati Uniti i sindaci e i governatori hanno deciso di finirla, sono stufi di una cosa la cui mortalità non è di uno o due milioni, come le tipiche epidemie, ma è marginale». Queste le parole di Edward Luttwak sulla pandemia da Coronavirus rilasciate in collegamento con la trasmissione ‘DiMartedì’ su “La7”.