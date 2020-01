Si è spento improvvisamente Carmelo Bongiorno, dirigente sportivo. Sessantasette anni, nato a Palermo, conosciuto soprattutto per la sua bravura con i settori giovanili. Dal 2000 al 2015, Bongiorno aveva lavorato in qualità di scout per il settore giovanile dell’Empoli. Attualmente lavorava per conto della Spal. Di recente era stato anche direttore del Ribolla e proprio quest’ultima ha diramato una nota in questi minuti: “La società Demma Ribolla Calcio si unisce al dolore per la scomparsa dell’ex dirigente sportivo Carmelo Bongiorno e desidera esprimere ai suoi cari le più sentite condoglianze. Tutte le gare in programma nella giornata odierna sono rinviate da data da destinarsi”.