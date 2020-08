View this post on Instagram

Siamo senza parole 😢 . È scomparso ieri in un tragico incidente stradale Davide Pilotto, che nella passata stagione aveva difeso la porta del club vicentino dell'Isola Castelnovo. . 🙏 Un abbraccio forte alla famiglia da tutto il cuore del calcio ❤️⚽️ . . . #ilCuoredelCalcio #legadilettanti #lnd #leganazionaledilettanti #calcio #soccer