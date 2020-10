L’ex ds del Palermo Fabio Lupo, direttore sportivo ed ex calciatore in passato anche dell’Avellino, a “SportChannel” parla delle pretendenti alla promozione in B.

Queste le sue parole: «Palermo e Avellino devono essere protagoniste per tutta una serie di motivi, per il mercato che è stato fatto a partire dal mercato allenatori perché Braglia e Boscaglia sono due big addirittura della B, e anche per il mercato giocatori ovviamente.





Se poi ci mettiamo la storia dei club e delle tifoserie… Bari e Ternana forse hanno qualche nome in più ma il mercato è stato fatto bene anche dall’Avellino, Braglia e Di Somma conoscono bene la categoria, magari meno roboante ma hanno costruito una rosa che può dire la sua.

Fella completa un reparto avanzato di qualità e varietà, una squadra costruita bene e con intelligenza. Spero per l’Avellino che in campo si raccolga quanto sperato. Ad Avellino non è semplice giocare, per ora non ci sarà la pressione del pubblico ma è una piazza esigente, devono arrivare giocatori abituati a queste piazze, anche se giovani, e abituati a giocare partite importanti».