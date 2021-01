«Giocatori come Santana che conoscono la piazza rosanero hanno l’obbligo di aiutare i giovani. Ma la squadra che è scesa in campo ieri non era giovanissima, almeno io per giovani intendo i 2000 o i 2001.

Non lavorerei su questo aspetto, ieri i rosaero hanno affrontato una squadrapiù giovane di loro. Poi quest’anno non c’è nemmeno la pressione esercitata dal pubblico sugli spalti e questo può favorire i giovani.





Lì aiuta a giocare con più serenità. Ieri infatti Lucca ha giocato una partita importante. Io andrei su cose concrete, anche se è importante che i senatori aiutino i giovani ad inserirsi».

Queste le parole rilasciate da Fabio Lupo, ex dirigente rosanero, ai microfoni di “Tgs”.