«La serie C è un campionato che seguo come tutti gli altri, come tutti quelli che fanno il mio mestiere. Qualche caratteristica può mancare nella rosa Palermo. Con De Rose qualcosa potrebbe migliorare. La sua esperienza ha portato qualcosa alla squadra.

Con il suo ingresso è cambiato l’assetto tattico. Contro il Teramo il Palermo ha saputo ribaltare la gara e ha provato a vincerla, questo fa capire che ai rosanero non manca la personalità.





Forse ci vuole una presenza più pesante lì davanti. Lucca sta migliorando tanto, ma forse manca un attaccante di categoria lì davanti».

Queste le parole rilasciate da Fabio Lupo, ex dirigente rosanero, ai microfoni di “Tgs”.