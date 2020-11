L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” riporta le dichiarazioni di Gregorio Luperini, centrocampista del Palermo:

«Promozione? È prematuro parlarne, questa classifica non ci piace, vogliamo provare, partita per partita, a vincerle tutte. Poi appena arriveremo, speriamo, in una zona migliore faremo due conti. I

momenti di difficoltà sono quelli che mi piacciono di più perché scendi in campo con la voglia di uscirne fuori, però in questi casi oltre alla persona

viene fuori il gruppo. Non puoi vincere una partita come quella col Potenza se non c’è il gruppo. Dopo il gol, ho visto compagni con i lucciconi agli occhi è stata una soddisfazione tripla».



«Sono un centrocampista di gamba, mi piace sacrificarmi e

aiutare la squadra. Negli ultimi quattro anni in gol ci sono sempre andato, ma non penso a quanti posso farne, quello di Bisceglie non lo conto nemmeno perché è stato inutile. Dal centrocampo in su nella linea centrale non ho problemi, a due, a tre, o da trequartista atipico. L’anno scorso a Trapani, le prime cinque partite le ho giocate da terzino destro, mi adatto cercando di fare il massimo. Boscaglia, soprattutto in questo momento delicato, sta facendo un lavoro eccezionale, e con noi c’è grande sintonia e

credo che ci siano ancora grossi margini di miglioramento».







«Vincere le restanti tre partite in casa? Sarebbe fantastico, ci direbbe cosa possiamo davvero fare. Dobbiamo pensare alla Turris, sapendo che non è mai facile, col Potenza abbiamo vinto nel finale. Ci aspettano squadre

ostiche: Turris, Monopoli e Viterbese sono ottime formazioni. Quello che possiamo promettere è che daremo l’anima in queste partite».