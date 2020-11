«Parola d’ordine continuità? Certo. Ora pensiamo alla partita contro la Turris. Ce la mettiamo tutta. Ci dispiace essere partiti male. Siamo uniti e vogliamo vincere come stiamo facendo. Giocare in questo stadio senza tifosi ci dispiace tanto. Sognavo da bambino di fare il gol, e l’ho fatto senza pubblico ed è triste. Giocare qui ci aiuta tanto» Queste le parole di Gregorio Luperini, rilasciate in mixed-zone.