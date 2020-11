«E’ un gol importantissimo. Sono contento di averlo fatto. La vittoria era fondamentale. Ci abbiamo creduto fino alla fine. Siamo stati bravi. Il cross di Silipo? Ci spero sempre e mi sono fatto trovare pronto. Per me è una soddisfazione importante e bellissima. Dopo tutto quello che ho passato e ho sofferto. Il covid è stato duro per tutti, non è facile e molti non si rendono conto della gravità. Sono stato male ma per fortuna sto bene adesso. Non mi posso lamentare adesso perché esulto e ho fatto gol. Ora abbiamo una settimana tipo per tornare in forma e siamo contenti». Queste le parole di Gregorio Luperini, centrocampista del Palermo, rilasciate in mixed-zone.