«La classifica la viviamo normalmente. Non dobbiamo fare un campionato anonimo, non è nel dna di questa società e di questi colori. Dobbiamo ambire ad alti traguardi. Vogliamo ambire a qualcosa di più. I tifosi fanno sentire l’attaccamento. Mi dispiace non esserci stato con il Catania e ho visto i video. Dopo la gara con la Paganese hanno pure fatto sentire il loro sostegno. Li sentiamo molto vicini. E’ il mio momento? C’è sempre stato. Non ho problemi a giocare con compagni forti. Il mio momento c’è sempre stato da quando sono arrivato. Non ho problemi ad entrare a gara in corso. Devono capirlo anche i giovani». Queste le parole del centrocampista Gregorio Luperini rilasciate in mixed-zone.