Lunedì mattina, alle ore 10, nel corso di una conferenza stampa che si terrà nel Salone delle Bandiere a Palazzo Zanca, alla presenza del Vice Sindaco Salvatore Mondello e degli Assessori alle Attività Sportive Giuseppe Scattareggia e alla Protezione Civile Massimiliano Minutoli, si procederà alla consegna di 50mila mascherine donate dall’Fc Messina. Come riporta “messinasportiva.it”, si tratta della restante parte del lotto arrivato nei giorni scorsi in Italia. All’incontro prenderanno parte i consiglieri di amministrazione del club Franco Mento e Fabio D’Amore insieme al capitano Giovanni Giuffrida e al vice capitano Domenico Marchetti.

Le prime 65mila mascherine, consegnate venerdì al Coc, sono state acquistate a pagamento da Palazzo Zanca, con un esborso di 39mila euro più Iva, quindi quasi 48mila. Con l’eccedenza, invece, il club onorerà una precedente promessa del presidente Rocco Arena, “macchiata” dal caso che in questi giorni ha già scatenato vibranti polemiche e le interrogazioni dei consiglieri comunali Alessandro Russo (Pd), Giovanni Scavello (Lega) e Andrea Argento (M5S). Come lo stesso Minutoli ha spiegato alla nostra testata, le rimanenti 435 mascherine facenti parte dell’iniziale stock da mezzo milione potrebbero invece non essere più acquistate.