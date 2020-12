Dopo la delusione per non essere inserito tra i finalisti per il Pallone D’Oro, il fuoriclasse brasiliano si è dedicato ai tatuaggi.

Dei suoi connazionali sono stati gli artisti dei due nuovi disegni sulla pelle di Neymar, uno sulla schiena e l’altro sulla gamba destra.





Dopo Batman e Superman il giocatore del Psg ha aggiunto alla lista un altro supereroe, Goku, protagonista del cartone animato “Dragonball”. E’ stato un suo amico, Gilmar Araujo, a regalare ai social il significato del disegno.

Un simbolo di amicizia tra i due con il giocatore che ha scelto Goku e il membro dei “Los Toiss” l’altro protagonista del cartone animato, Vegeta. Grazie ai tatuatori è stato possibile vedere anche l’altro tatuaggio del brasiliano. Una scritta in cui si intravede solo la parola “Persone”.