Come riporta “Gianluca Di Marzio”, Romelu Lukaku ha scelto di accettare la destinazione Chelsea.

Il belga lo ha comunicato alla società e a Simone Inzaghi negli scorsi giorni poiché lusingato dall’offerta economica degli inglesi. Il giocatore non ha chiesto un aumento di stipendio alla società nerazzurra e non ha considerato l’offerta in primavera ricevuta dal Manchester City poiché si aspettava dalla società milanese un progetto più ambizioso.