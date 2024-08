Lui è il nuovo capitano? Io chiedo la cessione | Si spacca lo spogliatoio Lazio: vuole andare subito via

Sta succedendo di tutto a Formello sulla questione riguardante il capitano della Lazio: un giocatore ha deciso di fare le valigie.

La Lazio dopo le turbolenze di fine stagione, che hanno visto l’ennesimo cambio di guida tecnica (Tudor, subentrato qualche mese prima, ha rotto con la società e si è dimesso, facendo così spazio a Marco Baroni), sembrava essere tornata a lavorare per il futuro. Qualche addio eccellente, su tutti quello di Ciro Immobile, avevano dato il via ad una campagna acquisti importante da parte del club capitolino.

Diversi calciatori di rilievo infatti si sono trasferiti a Formello per andare a rinforzare la rosa a disposizione di Baroni, con i tifosi che sono tornati ad essere entusiasti dopo qualche mese piuttosto buio. Tuttavia, quando ormai pareva essere tornato il sereno, qualcosa ha ancora stravolto la situazione in casa biancoceleste.

In particolare c’è la questione riguardante il capitano che sta tenendo banco nelle ultime ore, e che sta generando non poco malcontento nello spogliatoio che pare addirittura spaccato a metà. E’ non è tutto, la situazione ha fatto sì che un calciatore chiedesse la cessione immediata alla società, generando così il caos più totale quando manca sempre meno all’inizio della stagione.

Ecco che cosa sta succedendo a Formello

Nei giorni scorsi il tecnico Marco Baroni ha fatto sapere allo spogliatoio di aver deciso di affidare la fascia da capitano a Mattia Zaccagni. Una decisione sorprendente, che secondo molti non è stata dettata solo dal tecnico, bensì dal presidente Claudio Lotito, e che ha fatto storcere il naso allo spogliatoio.

Diversi calciatori infatti hanno accolto con disappunto questa scelta, visto che a meritarla per questione di ‘anzianità’ sarebbero stati altri giocatori (lo stesso Zaccagni avrebbe infatti rifiutato la fascia). Ad arrabbiarsi più di tutti però sarebbe stato un grande nome, che a quanto pare ha addirittura chiesto la cessione dopo quanto accaduto.

Un senatore vuole lasciare la Lazio

Uno dei più arrabbiati dopo quanto accaduto nello spogliatoio laziale sarebbe stato Danilo Cataldi, bandiera della Lazio e che era stato designato da tutti come l’erede di Ciro Immobile, che aveva lasciato vacante la fascia da capitano.

La furia di questa decisione avrebbe portato addirittura il centrocampista a chiedere la cessione alla società. Un caos assoluto dunque a Formello, che adesso difficilmente potrà rientrare. Vedremo come si evolveranno le cose nelle prossime ore.