Di Marzio: “Sampdoria, Tutino a Roma per le visite mediche”

Gennaro Tutino sta per diventare ufficialmente un nuovo giocatore della Sampdoria. L’attaccante napoletano, reduce da ottime stagioni al Cosenza, è infatti arrivato a Roma per svolgere le visite mediche, preludio al trasferimento a Genova per la firma del contratto.

Visite Mediche a Roma

Come riportato da Gianluca Di Marzio sul proprio sito ufficiale, Tutino è giunto nella Capitale per sottoporsi ai consueti controlli medici, passo fondamentale prima della conclusione dell’accordo. Le visite mediche rappresentano uno degli ultimi step prima di poter considerare definitivo il trasferimento.

Firma del Contratto e Nuovo Inizio a Genova

In giornata, Gennaro Tutino dovrebbe raggiungere Genova per apporre la firma sul contratto che lo legherà alla Sampdoria. Questo trasferimento segna un nuovo capitolo nella carriera dell’attaccante, che si unirà alla formazione guidata da Andrea Pirlo.

Un Aggiunta Preziosa per la Sampdoria

L’arrivo di Tutino rappresenta un rinforzo significativo per la Sampdoria, che punta a migliorare la propria rosa in vista della prossima stagione. Con le sue prestazioni positive al Cosenza, l’attaccante napoletano ha dimostrato di avere il talento e le capacità per fare la differenza in campo. Andrea Pirlo, allenatore della Sampdoria, potrà contare su un giocatore versatile e abile nel reparto offensivo.

