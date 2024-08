Secolo XIX: “Sampdoria, comunicata l’eccedenza da coprire rispetto al monte ingaggi: budget sforato di 7/8 milioni”

La Sampdoria ha recentemente comunicato alla Lega B l’eccedenza del proprio monte ingaggi rispetto al limite imposto di 10 milioni di euro. Questo sforamento, riportato da Il Secolo XIX, ammonta a circa 7/8 milioni di euro, creando una situazione finanziaria che il club dovrà gestire con attenzione nei prossimi giorni.

I Dettagli dell’Eccedenza

Il regolamento della Lega B stabilisce un limite per gli ingaggi di 10 milioni di euro. Tuttavia, questo limite può essere superato a patto di pagare una percentuale sull’eccedenza presentata. Nel caso specifico della Sampdoria, l’eccedenza di 7/8 milioni di euro implica che il club dovrà coprire il 40% di questa cifra entro l’8 agosto 2024. Successivamente, alla fine del mercato estivo, le cifre saranno ricalcolate per ottenere una visione definitiva del monte ingaggi.

Implicazioni per la Sampdoria

Questa situazione finanziaria presenta diverse sfide per la Sampdoria. Il club dovrà trovare il modo di coprire l’eccedenza e, al contempo, rivedere la propria strategia di mercato per rientrare nei parametri imposti dalla Lega B. Sarà fondamentale per la dirigenza valutare eventuali cessioni o riduzioni degli ingaggi per allinearsi ai limiti stabiliti.

Considerazioni Finali

La comunicazione dell’eccedenza del monte ingaggi è un campanello d’allarme per la Sampdoria, che dovrà agire rapidamente per sanare la situazione entro la scadenza dell’8 agosto. Questo periodo sarà cruciale per il club, che dovrà bilanciare le esigenze finanziarie con le ambizioni sportive per la prossima stagione.