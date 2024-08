Scambio nucleare in Serie A: Marotta e Giuntoli provano a far quadrare i conti | Chiesa + soldi

Marotta e Giuntoli a lavoro insieme per fare quadrare i conti: Chiesa + soldi sembra l’ipotesi più concreta.

La Juventus continua nella sua trasformazione estiva. I bianconeri infatti che hanno iniziato a risvoltare come un calzino la squadra a partire dall’allenatore, stanno continuando a piazzare colpi e a intavolare nuove trattative.

Dopo aver messo nel mirino tanti nuovi calciatori, la dirigenza sta per prendere le decisioni definitive anche in ottica mercato in uscita. Uno dei calciatori più importanti della squadra ma probabilmente destinato a lasciare è proprio Federico Chiesa. Ex intoccabile della squadra e trascinatore anche degli scorsi anni, dopo l’ultima faticosa stagione sembra proprio che Thiago Motta potrebbe essere disposto a lasciarlo partire.

Il contratto è in scadenza nel 2025 infatti, e non sembrano esserci in in questo momento aperture per un rinnovo. Soprattutto alle cifre che chiede il calciatore. Ecco perché anche tante squadre di serie A sono sul giocatore, ed è suggestione di questi ultimi giorni anche l’interessamento clamoroso dell’Inter. Le due società potrebbero quindi risolvere la questione con uno scambio che informerebbe senza dubbio l’estate del mercato italiano.

Inter-Juve: scambio per Chiesa

I nerazzurri stanno lavorando ma in maniera differente rispetto alla Juventus. L’Inter infatti è più alla ricerca di occasioni, che disposta a uscire cash i prezzi dei cartellini dei vari calciatori. Ne sono dimostrazione i due acquisti di punta del mercato 2024 della squadra campione d’Italia.

Proprio su Chiesa l’Inter starebbe valutando se affondare il colpo, e il modo più economico ma anche più intelligente per offrire al giocatore un nuovo contratto alle sue condizioni, sembra proprio quello di uno scambio per inserire una contropartita nella trattativa che piaccia alla Juventus.

Chiesa-Arnautovic: suggestione di mercato

È il giocatore che che l’Inter potrebbero proporre in scambio alla Juventus è proprio Arnautović. Il giocatore in maniera molto orgogliosa e nonostante l’acquisto di Tami che potrebbe togliergli spazio, è necessario aveva fatto sapere di volere rimanere all’interno di non avere alcuna intenzione di andare via. Ma verosimilmente lo spazio sarà molto poco e visto il contratto in scadenza l’anno prossimo l’Inter non ha ancora deciso il da farsi sul giocatore.

La sua valutazione è di circa 5 milioni di euro mentre quella di Chiesa di 35, ecco perché l’Inter potrebbe mettere mettere sul piatto nell’operazione anche una quindicina di milioni di euro considerando che chiesa sarebbe libero a parametro zero già da inizio gennaio 2025. Uno scambio molto suggestivo, con Arnautović che potrebbe andare a fare il ruolo di vice Vlahović.