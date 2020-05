Se Israele insisterà con il suo piano di annettere parti della Cisgiordania occupata, “l’Unione europea agirà di conseguenza”. Come riporta “Tgcom24”, questa sarebbe la dura presa di posizione arrivata dal portavoce dell’Alto rappresentante per gli esteri dell’Ue, Josep Borrell, secondo il quale l’Europa “comprende le esigenze di sicurezza di Israele”; ciononostante “come abbiamo detto più volte, l’annessione non è in linea con il diritto internazionale”.