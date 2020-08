L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” riporta le dichiarazioni di Lorenzo Lucca, attaccante del Palermo. Papà Federico spiega: «Le spiego mio figlio in tre frasi: sa quello che vuole, ha un grande carattere frutto di una gioventù calcistica molto travagliata e poi è generoso e determinato». Lorenzo conferma: «Sì, penso di sì, ma mi descrive anche come introverso e timido. In realtà sono uno che scherza molto e a cui piace stare in compagnia. E so gestirmi da solo. Papà giocava in D? Era il mio opposto, un difensore. Alla mia età, ho già fatto più di lui (ride, ndr). I miei genitori non ascoltarli…».