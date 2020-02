«Cosa ricordo del mio esordio al Vicenza? Me lo aspettavo. Era da un po’ di partite che il mister mi faceva riscaldare sempre. Quando è arrivato il momento del mio ingresso in campo ero molto tranquillo. Non sono uno che si fa prendere dall’ansia. Gioco senza paura. La mia esperienza al Brescia? Il mio obiettivo era quello di esordire in prima squadra. Non ci sono riuscito perché nella partita in cui sono stato convocato un calciatore si è fatto male e non sono più entrato». Queste le parole di Lorenzo Lucca, nuovo attaccante del Palermo, rilasciate ai microfoni di “Siamo Aquile” in onda su Trm.