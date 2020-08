L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” riporta le dichiarazioni di Lorenzo Lucca, attaccante del Palermo: «Torino? Sfatiamo il mito: il Toro aveva idee diverse dalle mie, non siamo mai stati in sintonia. Ho chiesto personalmente di andare in prestito a Vicenza e Brescia visto che la maglia granata la indossavo sempre meno; a Torino ormai non ci stavo con la testa e neppure fisicamente e ho deciso che era il momento di lasciare. Lo stesso di quando non ti trovi bene in una scuola e vuoi cambiare classe e indirizzo di studio».