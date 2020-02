Attraverso un post pubblicato sul proprio profilo “Instagram”, l’attaccante del Palermo Lorenzo Lucca, autore del gol del 2-0 ai danni del Biancavilla, ha esultato per la vittoria ottenuta oggi pomeriggio dalla sua squadra. Ecco il suo messaggio: “Nessun vincitore crede al caso”. In basso il post in questione.







