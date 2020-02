Al termine della gara persa contro il Palermo, l’attaccante del Biancavilla, Aloia, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: «Fino a quando il Palermo era sullo 0-0 da parte nostra la partita era stata interpretata molto bene, non mi sento di dare alcuna colpa alla nostra squadra. Il Palermo è una buona squadra Quando segna, diventa tutto più difficile. Se non fosse arrivato l’eurogol di Silipo, secondo me sarebbe finita 0-0. Con questa rivalità fra Palermo e Catania, tutto è ancora più complicato. Abbiamo messo tutto, sul campo. Queste partite non capitano certo tutti gli anni…».