L’edizione odierna di “Tuttosport” si sofferma sulle prestazioni di Lorenzo Lucca, attaccante del Palermo.

Che qualcosa non stia funzionando nel Torino lo dimostrano alcune piccole cose: come il controllo del cartellino di un calciatore come Lucca che i granata avevano, ma che si sono lasciati sfuggire.





A 20 anni ha raggiunto la doppia cifra in Serie C, trasformandosi in un rimpianto per il club piemontese.