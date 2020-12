Lorenzo Lucca, attaccante del Palermo, ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine della sfida contro la Viterbese:

«C’è tanto rammarico per il pareggio, però sono contento di essermi sbloccato. Sto lavorando tanto, spero di continuare così e che il gruppo continui con questa mentalità. Come ho vissuto queste settimane per il Covid? Non è facile lontano dal campo e rinchiusi a casa».





«In coppia con Saraniti? Gioco dove mi mette il mister, sono legato ad Andrea e Nicola (Rauti, ndr). Quando devo entrare entro, quando devo giocare dal 1′ gioco dal 1′. Voglio dare sempre il meglio di me».