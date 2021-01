L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sulle prestazioni di Lorenzo Lucca, attaccante del Palermo.

Come Pecorino, coetaneo del Catania, è diventato oggetto di mercato. Se la Juventus ha messo nel mirino il calciatore etneo è perché è sbocciato in anticipo rispetto al rosanero, mettendosi in evidenza con lo stesso numero di gol.





Lucca ha la possibilità di imporsi all’attenzione e di portare anche denaro fresco alle casse della società rosanero, alla luce di un futuro non proprio florido dal punto di vista finanziario dopo il disimpegno di Di Piazza.