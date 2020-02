L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” si sofferma sull’ultimo arrivato in casa Palermo, Lorenzo Lucca, che ha bagnato il proprio esordio col gol nella sfida contro il Biancavilla. Silvano Benedetti, ex rosa e responsabile tecnico della scuola calcio del Torino, afferma: «Era un armadio. Mostrava bella struttura fisica e grande corsa. Ha fatto una scelta opportuna. Palermo, con il suo entusiasmo è in grado di svegliarlo e può diventare il suo trampolino di lancio per un ritorno prepotente dalla D ai piani superiori. Sono contento, è un bravo ragazzo, ha carattere e una famiglia a posto. Come movenze mi sembra un tipo alla Toni».