L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” si sofferma sull’ultimo arrivato in casa Palermo, Lorenzo Lucca, che ha bagnato il proprio esordio col gol nella sfida contro il Biancavilla. Il papà afferma: «Lorenzo arrivò al campo con il cappellino bianconero e Benedetti ridendo lo riprese: “Sei giovane e per oggi va bene. Hai coraggio. Ma è la prima e l’ultima volta”. Inutile dire che poi il cappellino sparì. Se oggi si apre una prospettiva è, comunque, grazie al settore giovanile del Torino. Poi, bisogna trovare la propria dimensione, però Lorenzo è riconoscente alla società che lo ha plasmato». Il gol si è trasformato in una delle chiavi ad aprire il suo cassetto dei sogni: «Portare il Palermo in A».