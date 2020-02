L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” si sofferma sull’ultimo arrivato in casa Palermo, Lorenzo Lucca, che ha bagnato il proprio esordio col gol nella sfida contro il Biancavilla. I genitori, però, sono stati colti di sorpresa: «Un cugino ci ha inviato un messaggio con scritto “Lorenzo gooool”, il resto l’ha fatto la magia del web che ti riporta immagini live con un paio di minuti di ritardo. La gioia è stata ugualmente intensa. Festa in famiglia? No. Ci trovavamo a Firenze. Anche suo fratello Riccardo, tredici anni, l’ha saputo in ritardo. Era dai nonni a Torino e gli ha scritto un messaggio “Grande Lori…”».