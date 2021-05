«Sono ovviamente felice, ma anche un po’ triste per lasciare questo gruppo di ragazzi, sarà difficile ricreare un gruppo come questo, io avrei portato tutti in Serie B l’anno prossimo. Mi sono commosso, non tanto per la vittoria della Supercoppa, ma durante l’ultimo cerchio per questi ragazzi. Durante tutta la stagione i ragazzi sono stati da elogiare, grandi professionisti in tutto, avrei voluto che questa stagione non fosse mai finita, è stato un piacere lavorare con loro, per questo in questa settimana sono stato triste. Invidio un po’ Mammarella, perché smette vincendo tutto. All’inizio anno gli ho detto che non avrebbe fatto 38 partite, ma che avrebbe giocato le 20-25 più importanti ed è stato così. Grande ammirazione per come ha finito la sua stagione, beato lui, io non ci sono riuscito».

Queste le parole di Cristiano Lucarelli, allenatore della Ternana, rilasciate in conferenza stampa dopo la vittoria della Supercoppa.