«Abbiamo l’ennesimo scandalo del calcio italiano. Uno dei migliori allenatori che c’è in Italia, se ne va allo Shakhtar. Con tutto il rispetto per il club ucraino, in Italia ci sarebbero almeno 4-5 squadre più importanti che potrebbero puntare su De Zerbi. Se si fosse trattato di Real Madrid o Barcellona, ce lo avrei portato direttamente io. Ma allo Shakhtar…».

Queste le parole di Antonio Cassano, rilasciate ai microfoni di “Bobo Tv” in merito alla scelta di De Zerbi di andare allo Shakthar Donetsk.