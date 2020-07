Tra le ipotesi per la successione a Fabio Gallo sulla panchina della Ternana si affaccia anche quella che porta a Cristiano Lucarelli , 45 anni, che ha guidato il Catania fino alla sfida playoff del Liberati pareggiata per 1-1 con i rossoverdi. L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport”, ipotizza anche che il tecnico possa portarsi con se diversi giocatori (CLICCA QUI). L’attuale tecnico del Catania lotterà con un candidato alla guida del Palermo per la prossima stagione: Beppe Scienza, attuale tecnico del Monopoli.