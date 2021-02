Cristiano Lucarelli, tecnico della Ternana, ha parlato ai microfoni di “Tuttosport a proposito delle 21 partite senza sconfitte della stagione rossoverde, unica imbattuta in Italia e in Europa:

«A dire la verità sottolineerei che c’è e c’è stato soprattutto tanto lavoro dietro. Ci mette nelle condizioni di lavorare al meglio anche nei dettagli, pensate che noi facciamo i tamponi tutti i giorni, per dirne una. Il presidente ci ha messo nelle condizioni di essere organizzatissimi. Se un giocatore nel giorno di riposo raggiunge la propria città quando torna sta due giorni in isolamento in uno spogliatoio singolo, per evitare potenziali problemi di trasmissione. Mi ha allestito una squadra forte, merito anche del ds Leone che su questo gruppo lavorava già da qualche anno. Ma è ancora lunga, mancano 15 giornate, non corriamo!». L’allenatore ha spiegato anche in cosa, quello rossoverde, differisce dai gruppi con cui si è trovato a lavorare in passato: «Nel fatto che è un gruppo che ha voglia di riscatto dopo tre anni in cui i risultati sono stati al di sotto delle aspettative. Nel primo anno del presidente c’è stata una retrocessione, nel secondo un salvataggio in Serie C all’ultima giornata e l’anno scorso l’eliminazione dai playoff. I ragazzi hanno sofferto per questo, portano ancora le cicatrici ed è una molla per recuperare e ottenere il meglio».