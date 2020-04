Intervenuto ai microfoni de “LaSicilia.it”, Cristiano Lucarelli, tecnico del Catania, si è espresso così in merito alla possibile ripresa dei campionati di calcio: «Prima di cominciare una stagione nuova, bisogna concludere quella attuale. Anche a costo di ripartire nel mese di ottobre. Ci sono società pronte a fare ricorsi, per me i campionati vanno conclusi. Quel che vorrei sottolineare è dare un sostegno a quei giocatori che dalla Lega Pro si stanno ritrovando in difficoltà. Spero che per loro scatti la cassa integrazione. Futuro? Ho firmato un contratto biennale che mi lega al Catania, ma credo che le nostre preoccupazioni sono altre in questo momento».